Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı özel maç için İstanbul'da antrenmana başladı. Teknik Direktör Egemen Korkmaz liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı ve bayramlaşma yapıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanda iki gruba ayrılan oyunculardan Karadağ maçına 11'de başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer grup ise saha çalışması gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takımı teknik heyeti, oyuncuları ve çalışanları antrenman öncesinde bayramlaştı. Teknik Direktör Egemen Korkmaz, futbolcuların ve çalışanların bayramını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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