Haberler

Milli judocular, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Bireysel ve karışık takım müsabakalarında toplamda 18 madalya elde eden milli judocular, özellikle altın madalya kazanan sporcularla dikkat çekti.

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentinde gerçekleştirilen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda milli judocular, bireysel ve karışık takım müsabakalarında tatamiye çıktı

Ay-yıldızlı ümit milli judocular, bireysel müsabakalarda 18 madalya kazanırken mix takım müsabakalarında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada, 40 kiloda Başak Vuslat, 44 kiloda Ahsen Yıldırım, +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan, 50 kiloda Kerem Çebi ve 73 kiloda Arda Düzce altın madalya kazandı.

Milli judoculardan 40 kiloda Burçin Karakazan, 44 kiloda Sümeyye Karateke, 52 kiloda Fatma Deniz Avlı, 70 kiloda Ennür Çiftyıldız, +70 kiloda Efsa Ceylin Göl ve 50 kiloda Berkay Gün ise gümüş madalyada kaldı.

Karadağ'da 40 kiloda Şirin Yolcu, 44 kiloda Semanur Alkış, 48 kiloda Hatice Meral, 52 kiloda Ayla Akkaya, +70 kiloda Sultan Nur Diker ile Hira Kilkis ve 55 kiloda Mustafa Cımbıl da bronz madalya aldı.

Organizasyonda karışık ümit milli judo takımı da gümüş madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti

Her şey dünyanın gözü önünde oldu ama o suçlamaları reddetti
Dursun Özbek'ten Icardi'nin geleceği hakkında açıklama

Beklenen açıklama geldi!
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Trump'a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti

Her şey dünyanın gözü önünde oldu ama o suçlamaları reddetti
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu