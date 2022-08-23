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Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Spor Haberleri

Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'da 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 8 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ve müsabaka programı ise şöyle:

Yarın:

Kadınlar: Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya (44 kilo)

25 Ağustos Perşembe

Kadınlar: Merve Nur Alkış (48 kilo)

Erkekler: Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu (60 kilo), Abdullah Turgutlu (66 kilo)

26 Ağustos Cuma

Kadınlar: Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo)

Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo)

27 Ağustos Cumartesi

Kadınlar: Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)

Erkekler: Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu (+90 kilo)

28 Ağustos Pazar

Karma takımlar

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Saraybosna Türkiye Spor Haberler

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