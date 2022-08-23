Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Spor Haberleri Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak. Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'da 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 8 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ve müsabaka programı ise şöyle: Yarın: Kadınlar: Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya (44 kilo) 25 Ağustos Perşembe Kadınlar: Merve Nur Alkış (48 kilo) Erkekler: Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu (60 kilo), Abdullah Turgutlu (66 kilo) 26 Ağustos Cuma Kadınlar: Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo) Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo) 27 Ağustos Cumartesi Kadınlar: Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo) Erkekler: Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu (+90 kilo) 28 Ağustos Pazar Karma takımlar Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Saraybosna Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.