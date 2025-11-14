Ümit Milli Takım Ukrayna'yı Yendi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 4. maçında Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 4. maçında Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ukrayna ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 73. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye puanını 8'e yükseltirken, Ukrayna ise 4 puanda kaldı. - İSTANBUL