Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır
ÜMİT Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
ÜMİT Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve 5v2 pas çalışması ile başladı. Ardından Ukrayna maçı taktiği üzerinde duran ay-yıldızlılar, son bölümde duran top çalışması gerçekleştirdi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile yarın oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor