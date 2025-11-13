Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını bugün karşılaşmanın oynanacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Millilerin antrenmanı ısınma hareketleri ve 5v2 pas çalışması ile başladı. Ardından Ukrayna maçı taktiği üzerinde duran ay-yıldızlılar, son bölümde duran top çalışması gerçekleştirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile yarın oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. - İSTANBUL