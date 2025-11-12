Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki millilerin antrenmanının bir bölümünü A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Balta ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü/Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla bir süre takip etti.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla devam edecek. Ümit Milli Takım'ın, 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. - İSTANBUL