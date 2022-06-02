Tolunay Kafkas: Oyuncu yetiştirmek bizim görevimiz olmalı - Haberler

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, "Hep altını çizerek defalarca söyledim. İki şey bizim için çok önemli. Antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi. Ne kadar çok oynatıp, üretirsek ben o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Buna yabancı karşıtlığı demeyelim ama yabancı oyucunun kalitesinde oyuncu yetiştirmek bizim görevimiz olmalı" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubunda Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki önemli maç oynayacaklarını belirten Tolunay Kafkas, "Bizim için önemli. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Çok yoğun geçti bu hafta. Bunun iki nedeni var. Hem maçları kazanmak istiyoruz hem de oyuncularımızın hazır bir şekilde kamplarına katılmalarını sağlamak istiyoruz. Şimdi 2 gün izin vereceğiz. Sonra önümüzdeki hafta, maç haftasına gireceğiz. Maç planımızla birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alacak birçok futbolcunun kısa sürede A Milli Takım'a yükseleceğini kaydeden Kafkas, "Ben bununla çok mutlu oluyorum. İnsan iki şekilde tatmin olur. Maddi ve manevi. Manevi olarak burada çocukların yukarı çıkması, orada forma giymeleri, işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Zaten ben çalışkan bir adamım. Bu işlere çok önem veriyorum. Umarım, yenilerini buluruz. 2 oyuncumuz yeni geldi. Ahmetcan'ın, Aral'ın ve birkaç oyuncunun çok kısa sürede A takıma çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.