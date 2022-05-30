Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün Riva'da yaptığı sabah antrenmanı ile başladı.

Kampa dahil olan oyuncularla gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Ümit Milli Takım antrenmanlarında canlı analiz uygulamaları yapıldı ve pozisyonlar ile çalışmaların geri bildirimleri dijital ekran karşısında anlık olarak oyunculara aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor