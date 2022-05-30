Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün Riva'da yaptığı sabah antrenmanı ile başladı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün Riva'da yaptığı sabah antrenmanı ile başladı.
Kampa dahil olan oyuncularla gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Ümit Milli Takım antrenmanlarında canlı analiz uygulamaları yapıldı ve pozisyonlar ile çalışmaların geri bildirimleri dijital ekran karşısında anlık olarak oyunculara aktarıldı.KUNTZ VE A MİLLİ TAKIMIN KAMPINDA BULUNAN OYUNCULARDAN ANTRENMANA ZİYARETA Milli Takım ile Riva'da kampta bulunan Doğan Alemdar, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur, Ümit Millilerin sabah antrenmanını ziyaret etti. Milli futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Ümit Milli oyuncularla bir süre sohbet etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcıları da antrenmanın bir bölümünü takip etti. ÜMİT MİLLİ TAKIM, DOPİNGLE MÜCADELE SEMİNERİ'NE KATILDIUEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Dopingle Mücadele Kurulunca organize edilen seminerlerin altıncısı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmaları için İstanbul'da kampta bulunan Ümit Milli Takım oyuncularının katılımı ile gerçekleştirildi. Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif Ulusu tarafından verilen eğitime; Ümit Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal ve Ulusu oyuncuların sorularını cevapladı.Ümit Milli Takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor