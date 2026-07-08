20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.
Rakibini 84-62 yenen milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat