Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karan, Gaziantepli futbolcu Abena'nın Talisca'ya yaptığı faul pozisyonu için "Cinayet teşebbüsüne girişti" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.
  • Gaziantep FK oyuncusu Abena'nın Fenerbahçe oyuncusu Talisca'ya yaptığı müdahale kırmızı kartla sonuçlandı.
  • Ümit Karan, Abena'nın müdahalesini 'cinayet teşebbüsü' olarak nitelendirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın ikişer golüyle 4-0 mağlup etti. Mücadelede Abena'nın Talisca'ya yaptığı sert müdahale ise gecenin en çok konuşulan pozisyonu oldu.

Karşılaşmayı Ekol Sports ekranlarında yorumlayan Ümit Karan, kırmızı kartla sonuçlanan pozisyonu değerlendirirken adeta öfkesine hakim olamadı.

"BİR CİNAYET TEŞEBBÜSÜNE GİRİŞTİ"

Ümit Karan, canlı yayında Abena'nın hareketini sert sözlerle eleştirdi. Karan, "Abena! Talisca kaç para kazanıyor biliyor musun kardeşim? Bir cinayet teşebbüsüne girişti. Arkadan atlamak ne demek ya! Yazık günah, sana yapsalar da aynı şeyi konuşacağım. Böyle bir atlama yok, direkt insanın sağlığına zarar verirsin" dedi.

Karan, ayrıca maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da, "Sabahtan beri elinde kart, sürekli dağıtıyor. Ama böyle net bir pozisyonu VAR'dan görmek ne demek! 1 metre önünde yaşanıyor. Bu kadar bariz pozisyonu göremiyorsan, futbolu bırakın oynayalım!" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BU TEMPODA 2 MAÇ DAHA OYNARDI"

Karan sözlerini, "Fenerbahçe bugün çok rahat bir maç kazandı. Bu tempoda isterse iki maç daha oynardı. Ama bu tür hakem kararlarıyla futbolun keyfi kalmıyor, oyuna ihanet ediliyor" ifadelerini kullanarak tamamladı. Ümit Karan'ın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
