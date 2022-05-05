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Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kupası'nda Türkiye'den 10 kadın ve 8 erkek judocu ile yer alacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kupası'nda Türkiye'den 10 kadın ve 8 erkek judocu ile yer alacak.

Ümit Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. 7-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi 10 kadın ve 8 erkek judocu ile temsil edilecek. Bu organizasyon için kadınlar Burdur'da, erkekler Samsun'da hazırlıklarını tamamladı ve kara yoluyla Bükreş'e gitti. 25 ülkeden 132'si kadın, 231'i erkek judocunun kayıt yaptırdığı müsabakalarda milli takımda yer alan judokalar ve maç günleri şöyle:

7 Mayıs Cumartesi

Kadınlar: 40 kiloda Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zilan Ertem, 48 kiloda Pınar Boğa, 52 kiloda Şeyma Yıldırım

Erkekler: 50 kiloda Mehmet Şahin Ertem, 60 kiloda Abdülsamet Çakır, 66 kiloda Bekir Taha Seymen

8 Mayıs Pazar

Kadınlar: 57 kiloda Elif Ağar, GülzadeKorkmaz, 63 kiloda Sinem Oruç, Tuana Gülenay, 70 kiloda Ecem Baysuğ, + 70 kiloda Elif Başkut

Erkekler: 73 kiloda Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda Recep Ergin, İbrahim Tataroğlu - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Romanya, Milli, Mayıs, Judo, Spor, Haberler

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