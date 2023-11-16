Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası yarın Slovenya'da başlayacak
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23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası, yarın Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da başlayacak.
23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası, yarın Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da başlayacak.
13 ülkeden yaklaşık 1000 karatecinin katılacağı organizasyon, 19 Kasım Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 62'si kadın toplam 118 sporcu temsil edecek.
Kaynak: AA / Spor