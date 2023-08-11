Ümit Davala hastalığını açıkladı
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Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi ismi Ümit Davala, geçirdiği beyin damarı tıkanıklığı ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz salı günü yaşadığı görme bozukluğu ve diğer şikayetler sonucu hastaneye başvuran Davala'nın beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkiklerin ardından tedavi uygulanan Davala, taburcu edildiğini belirtti ve kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ümit Davala, beyin damarlarından birisinin tıkandığını ve ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray'ın ve A Milli Takımın efsanevi isimlerinden Ümit Davala hastalığını açıkladı.
Efsanevi isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.
50 yaşındaki eski oyuncu, geçtiğimiz salı günü şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetler nedeniyle gittiği hastanede beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiğini söyledi.
Davala, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavi uygulandığını ve taburcu edildiğini açıkladı.
Ümit Davala, kendisinden desteğini esirgemeyen dostlarına, hastane çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.