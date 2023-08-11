Ümit Davala hastalığını açıkladı

Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi ismi Ümit Davala, geçirdiği beyin damarı tıkanıklığı ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz salı günü yaşadığı görme bozukluğu ve diğer şikayetler sonucu hastaneye başvuran Davala'nın beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkiklerin ardından tedavi uygulanan Davala, taburcu edildiğini belirtti ve kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.