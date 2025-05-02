Uluslararası Zafer Kupası'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Uluslararası Zafer Kupası'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı
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Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nın ilk gününde grekoromen, serbest ve kadınlar sıkletlerinde madalya kazanan sporcular belirlendi. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı etkinlikte, farklı ülkelerden gelen sporcular çeşitli sıkletlerde madalya mücadelesi verdi.

Antalya Kemer'de 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nın ilk gününde grekoromen, serbest ve kadınlarda 4'er sıklette madalya kazanan isimler şu şekilde:

Grekoromen stil

45 kilogram

1. Amirkul Dinmukhammed - Kazakistan

2. Zhangazhol Kuanyshbek - Kazakistan

3. Benyamin Khezli Neamotallah - İran

3. Kumarbekov Nurkerim - Kırgızistan

51 kilogram

1. Amir Mehdi Agha Reza Hajivand - İran

2. Kumaruly Nurdaulet - Kazakistan

3. Amir Hossein Kazemi - İran

3. Mominov Abdüllaziz Oibekovich - Kırgızistan

60 kilogram

1. Murzakulov Eldar - Kırgızistan

2. Mohammad Merj Esmaeil Mohmadi - İran

3. Abolfazl Mashaallah Zare Eshaghi - İran

3. Abdul Samed Arslantaş - Türkiye

71 kilogram

1. Gogelashvili Giorgi - Gürcistan

2. Ali Kılınç - Türkiye

3. Meirbekuly Marlen - Kazakistan

3. Toleugali Alinur - Kazakistan

Serbest stil

45 kilogram

1. Nursaidov Arnur - Kırgızistan

2. Amangalı Talebi - Kazakistan

3. Mindiashvili Saba - Gürcistan

3. Benyamin Jafar Ashofteh Mayvan - İran

51 kilogram

1. Sina Gholamheidar Ordou - İran

2. Arman Esmail Elahichoran - İran

3. Kaıypbekov Sadyr - Kırgızistan

3. Buğra Kavak - Türkiye

60 kilogram

1. Arian Mohammadreza Mehralizadeh - İran

2. Ashimov Talgarbek - Kırgızistan

3. Yskakbek İbrahim - Kazakistan

3. Zhekshenkulov Ulukman Chynybekovich - Kırgızistan

71 kilogram

1. Goguadze Koba- Gürcistan

2. Salamatov Timur - Kazakistan

3. Ömer Gül - Türkiye

3. Rezashvili Ratı - Gürcistan

Kadınlar

40 kilogram

1. Asangaryeva Asema - Kırgızistan

2. Bakkozha Inzhu - Kazakistan

3. Daria Maslennikova - Bağımsız Sporcu

3. Zehra Özdemir - Türkiye

46 kilogram

1. Gkika Maria Louiza - Yunanistan

2. Burkutbayeva Anel - Kazakistan

3. Aidarbek Aknar - Kazakistan

3. Maken Shynaiy - Kazakistan

53 kilogram

1. Margarita Iarygina - Bağımsız Sporcu

2. Fatma Yılmaz - Türkiye

3. Mia Kovac - Hırvatistan

3. Dauylkzy Dinara - Kazakistan

61 kilogram

1. Zalina Totrova - Bağımsız Sporcu

2. Mukat Zhaidar - Kazakistan

3. Melisa Sarıçiçek - Türkiye

3. Özdenur Özmez - Türkiye - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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