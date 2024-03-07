Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası Antalya'da Başladı
Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Efsane milli güreşçilerin isimlerini taşıyan organizasyon, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor.
Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan organizasyon, 10 Mart Pazar günü sona erecek.