Uluslararası XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın Konya etabı yapıldı

Uluslararası XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın Konya Karapınar etabı tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, genel klasmanda İsa Kaya birinci, Andaç Ünsal ikinci, Vedat Kartal ise üçüncü oldu.

Spor klasmanında da İsa Kaya birinciliği elde ederken Sezgin Şer ikinci, Cem Şen üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu yetkilileri takdim etti.

Kaynak: AA