Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası'nda Türkiye 5 Madalya Kazandı

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon sonunda milli cimnastikçiler, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Emine Güneş Can ve Fatma Rana Gökçe, 13-14 yaş kadınlar senkron kategorisindeki 45.15 puanıyla, Burak Demirci ise 13-14 yaş bireysel erkekler kategorisinde elde ettiği 49.85 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporculardan Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin, 15-16 yaş kadınlar senkron kategorisinde 44.42 puanla, Batuhan Meriç Mamur da 15-16 yaş bireysel erkekler kategorisinde aldığı 54.7 puanla gümüş madalya kazandı.

Öte yandan milli sporcu Ada Kanat, 15-16 yaş bireysel kadınlar kategorisinde elde ettiği 51.89 puanla bronz madalya elde etti.