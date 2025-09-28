Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı.

Green Golf ve Tenis Kulübü'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, eleme karşılaşmalarıyla başladı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele edecek.

Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ücretli olarak izlenebilecek, elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Diğer tüm maçlar ise ücretsiz olacak ve vatandaşların katılımına açık şekilde oynanacak.

Turnuva direktörü Cemre Anıl, AA muhabirine, organizasyonda 150 kişilik bir kafileyi Samsun'da ağırladıklarını söyledi.

Turnuvadan puan kazanan sporcuların grand slam organizasyonlarına katılım hakkı elde edeceğini belirten Anıl, "Burada da şu an çok değerli birçok iyi oyuncumuz var. Normalde bu oyuncuları izlemek için grand slamlerde yarı finallere, finallere bilet alıp gidiyoruz ama biz burada, Samsun'da bu karşılaşmaları halka açık yapıyoruz." dedi.

Eleme maçlarının devam ettiğini söyleyen Anıl, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ana tablonun bir kısmı da oynamaya başlayacak. İkinci ve üçüncü günlerde yine ana tablo ilk tur maçları devam edecek. Sonrasında her gün ikinci tur, üçüncü tur, yarı final ve final şeklinde ilerleyecek. Pazar günü, 5 Ekim'de saat 14.00'te final maçını oynayacağız. Bu şekilde güzel bir hafta bizleri bekliyor."

Turnuva, 5 Ekim tarihine kadar sürecek.