Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Sona Erdi

Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın Etabı Sona Erdi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi, Kadınlarda Merve Çelebi-Yaren Sencer, Erkeklerde ise Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisinin şampiyon olmasıyla sona erdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyonun finali Tekstil Park'ta gerçekleştirildi.

Kadınlarda Kseniia Mazur-Anna Kalchenko ile final oynayan Merve Çelebi-Yaren Sencer ikilisi şampiyon oldu.

Erkeklerde de Yasin Baysal-Tarık Gül ile karşılaşan Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporculara kupaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
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