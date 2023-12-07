Uluslararası Mersin Maratonu'na Yabancı Sporcular Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'na katılacak olan yabancı sporcular, antrenmanlarını Darısekisi Örnek Köyü'nde gerçekleştiriyor. Sporcular, yüksek rakımlarda koşu antrenmanları yaparak maraton için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen ve 10 Aralık'ta koşulacak olan 'Uluslararası Mersin Maratonu' bünyesinde 42 kilometrede koşacak olan yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı.

Isınma ve açma germe hareketleri ile vücutlarını koşu öncesi hazırlayan sporcular, Darısekisi Örnek Köyü etrafında koşu antrenmanı gerçekleştirdi. Yüksek rakımlara çıktıkça egzersiz performansını artıran sporcular, maraton hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin'e ilk defa gelen Bahreynli sporcu Ruth Kenet, "Burası, kendi ülkemde spor yaptığım yerlere benziyor. O yüzden çok memnun kaldım. Hedefim kendi en iyi zamanımın üzerine çıkmak. Çok sıkı çalışıyor ve antrenman yapıyorum. Bugün de çok güzel, yüksek bir yerde antrenmanımızı gerçekleştirdik" dedi.

Kenyalı sporcu Hillary Kipchumba da 8 yıldır sporun içinde olduğunu ve 2018 yılında düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda 2. olduğunu belirterek, "2018 yılında en iyi derecemi 2 saat 10 dakika ile yapmıştım. Bu maratonda, bunu aşmayı hedefliyorum. Maratonu bu sene çok daha iyi organize gördüm. Düz bir parkur var ve sporcular için çok iyi. Çok rekabetçi bir yarışma olacak. Umuyorum ki yarışı kazanacağım" sözlerine yer verdi. - MERSİN