Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Sonuçlandı: Fenerbahçe En Çok Derece Alan Kulüp Oldu
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda Fenerbahçe, U15, U17 ve U19 kategorilerinde 6 derece elde ederek en çok kürsü yapan kulüp oldu. Yarışlar, 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 300'ü aşkın sporcu katıldı.
EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, son gün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Yarışlarda Fenerbahçe, U15, U17 ve U19 takımlarının aldığı 6 dereceyle en çok kürsü yapan kulüp oldu.
Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji desteğiyle, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 2000 metrelik Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurt dışından 20'den fazla kulübün, 300'ü aşkın sporcuyla katıldığı yarışlarda ilk gün sporcular, 15 farklı kategoride nehirde kürek çekti. Cumartesi günü finale kalan takımların belli olduğu yarışlarda bugün final müsabakaları yapıldı.
Sabah 09.00'da başlayan final müsabakaları yaklaşık 3 saat sürdü. Seyircilerin de tezahüratlarıyla destek verdiği takımlar, dereceye girmek için nehirde kürek çekti. Yarışlar sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek Takımı, U15, U17 ve U19 sporcularının aldığı 6 dereceyle en çok kürsü yapan kulüp oldu.
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda sonuçlar şu şekilde oluştu:
U15 Erkekler: 1.Beşiktaş, 2.Galatasaray, 3.Fenerbahçe
U17 Erkekler: 1.Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3.Beşiktaş
U19 Erkekler: 1.Galatasaray, 2.Fenerbahçe, 3.Adana Yelken
U15 Kadınlar: 1.Fenerbahçe, 2.Beşiktaş, 3.Hereke
U17 Kadınlar: 1.ODTÜ, 2.Fenerbahçe, 3.Galatasaray
U19 Kadınlar: 1.Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3.ODTÜ
Akademi Erkekler: 1.Türk Silahlı Kuvvetleri, 2.Boğaziçi Üniversitesi
Akademi Kadınlar: 1.Boğaziçi Üniversitesi, 2.Türk Silahlı Kuvvetleri
Tüm kategorilerde dereceye giren kulüp sporcularına madalyalarını, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdiye Erdoğan ve Nesim İba verdi. Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, ödül törenlerinin ardından sona erdi.