Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Sonuçlandı: Fenerbahçe En Çok Derece Alan Kulüp Oldu

EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, son gün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Yarışlarda Fenerbahçe, U15, U17 ve U19 takımlarının aldığı 6 dereceyle en çok kürsü yapan kulüp oldu.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji desteğiyle, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 2000 metrelik Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurt dışından 20'den fazla kulübün, 300'ü aşkın sporcuyla katıldığı yarışlarda ilk gün sporcular, 15 farklı kategoride nehirde kürek çekti. Cumartesi günü finale kalan takımların belli olduğu yarışlarda bugün final müsabakaları yapıldı.

Sabah 09.00'da başlayan final müsabakaları yaklaşık 3 saat sürdü. Seyircilerin de tezahüratlarıyla destek verdiği takımlar, dereceye girmek için nehirde kürek çekti. Yarışlar sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek Takımı, U15, U17 ve U19 sporcularının aldığı 6 dereceyle en çok kürsü yapan kulüp oldu.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda sonuçlar şu şekilde oluştu:

U15 Erkekler: 1.Beşiktaş, 2.Galatasaray, 3.Fenerbahçe

U17 Erkekler: 1.Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3.Beşiktaş

U19 Erkekler: 1.Galatasaray, 2.Fenerbahçe, 3.Adana Yelken

U15 Kadınlar: 1.Fenerbahçe, 2.Beşiktaş, 3.Hereke

U17 Kadınlar: 1.ODTÜ, 2.Fenerbahçe, 3.Galatasaray

U19 Kadınlar: 1.Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3.ODTÜ

Akademi Erkekler: 1.Türk Silahlı Kuvvetleri, 2.Boğaziçi Üniversitesi

Akademi Kadınlar: 1.Boğaziçi Üniversitesi, 2.Türk Silahlı Kuvvetleri

Tüm kategorilerde dereceye giren kulüp sporcularına madalyalarını, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdiye Erdoğan ve Nesim İba verdi. Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, ödül törenlerinin ardından sona erdi.