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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başlıyor

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başlıyor
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25-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'na 20'den fazla kulüp ve 300'den fazla sporcu katılacak. Yarışmalarda farklı yaş ve cinsiyet kategorilerinde mücadele edilecek.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 25-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenecek yarışlarda 20'den fazla kulüp ve 300'den fazla sporcu, kürek çekecek.

Azerbaycan takımının da katılacağı yarışmalarda, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki kadın ve erkek kürekçiler mücadele edecek.

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Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor
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