Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor
AA - İbrahim Aktaş - Spor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.
Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden bin 162 sporcu katılıyor.
Müsabakalar bugün ve yarın "yıldızlar" ve "ümitler" sıkletleriyle devam edecek.
Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.
AA / İbrahim Aktaş - Spor