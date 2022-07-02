Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor - Haberler

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Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

AA - İbrahim Aktaş - Spor
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Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden bin 162 sporcu katılıyor.

Müsabakalar bugün ve yarın "yıldızlar" ve "ümitler" sıkletleriyle devam edecek.

Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.

AA / İbrahim Aktaş - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Özkan Spor Haberler

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