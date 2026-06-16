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Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası tamamlandı

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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesi düzenlenen Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nda Sırbistan şampiyon oldu. Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesindeki organizasyonun son gününde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde iki müsabaka oynandı.

Günün ilk maçında Litvanya, Romanya'yı 107-57 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ise günün ikinci maçında Sırbistan'a 73-72 yenildi.

Organizasyonu Sırbistan şampiyon tamamlarken Litvanya ikinciliği elde etti. Türkiye üçüncü sırada yer alırken Romanya son sırada kaldı.

Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Sırbistan'a kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Can Yalçınkaya takdim etti.

TBF Tesisler Direktörü Altay Baki ise organizasyona katılan ülkelere teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Süha Gür
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