Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası başarılı bir şekilde tamamlandı. Kadınlarda Adelya Akhmetova-Anna Değirmenci, erkeklerde ise Sacit Kurt-Tuna İmdat şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası tamamlandı.

Alanya İlçesindeki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona, kadınlar ve erkeklerde 64 takım katıldı. Organizasyonda ana tablo karşılaşmalarının ardından final müsabakaları oynandı.

Kadınlarda Michela Brinkova-Barbora Rudicka ile final oynayan Adelya Akhmetova-Anna Değirmenci ikilisi şampiyon oldu.

Erkeklerde de Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ile karşılaşan Sacit Kurt-Tuna İmdat ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
