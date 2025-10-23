Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası Ankara'da Başladı
Ankara'da düzenlenen Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası, Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda 9 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki buz patencilerin mücadelesine sahne olacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor