Uluslararası Alanya Triatlonu'nda 565 Sporcu Yarıştı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 34'üncüsü yapılan Uluslararası Alanya Triatlonu'nda, 34 ülkeden 242'si yabancı 565 sporcu katıldı.

Uluslararası Alanya Triatlonu, 'Yolun Yarısına 1 Kala' temasıyla gerçekleştirildi. 3 gün süren organizasyonda, sporcular yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yarıştı. Halk Tritonu yarışında 130 sporcu 250 metre yüzme, 5 km bisiklet ve 1,2 km koşu etaplarını tamamladı. Yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek/kadın, 25-29 erkek, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek/kadın 60-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek, 75-79 erkek kategorilerinde yarıştı. Sporcular 1500 metre yüzüp 40 kilometre bisiklet çevirdikten sonra 10 kilometre koştu. Bitiş noktasına ilk gelen isim Barış İlhan oldu.

ULUSLARARASI ARENADA NEFES KESEN MÜCADELE

34 ülkeden 242 sporcunun mücadele ettiği Gençler ve Elitler Avrupa Kupası yarışlarında atletler 750 metre yüzerek 20 kilometre pedal çevirdi ardından 5 kilometre koştu. Yarışta genç kadınlarda Sofia Tikhonova 56 dakika 16 saniye ile, genç erkeklerde Arthur Baigildin 51 dakika 35 saniyeyle birinci oldu. Elit kadınlar kategorisinde 54 dakika 9 saniyeyle Fransa'dan Manon Laporte, elit erkekler kategorisinde Fransa'dan Louis Vitiello 47 dakika 58 saniyeyle birinciliği elde etti.

DENGE BİSİKLETİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Çocuklara sporu sevdirmek ve güç, aerobik kondisyonunu artırmak amacıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in başkanlığında ilk adım (denge) bisikleti etkinliği düzenlendi. 4-5 yaş kreş öğrencilerinden oluşan 38 çocuk organizasyona neşe katarak izleyenlerden yoğun alkış aldı.

PARATRİATLON DÜNYA KUPASI

Paratriatletler zorlu yüzme etabının ardından bisiklet ve koşu etaplarında mücadele etti. Engelleri aşan sporcular, 6 kategoride mücadele etti. Yarışlarda erkeklerde 'PTWC' kategorisinde Semen Radaev, PTS2'de Japonya'dan Kenshiro Nakayama, PTS3'te İtalya'dan Fabrizio Suarato, PTS4'te Fransa'dan Gregoire Berthon, PTS5'te Aleksandr Konyshev ve PTVI'de Polonya'dan Lukasz Wietecki birinci oldu.

Kadınlarda ise PTS2'de Belçika'dan Gitte Welslau, PTS3'te İtalya'dan Serena Banzato, PTS4'te Kübra Dere, PTS5'te Birleşik Krallık'tan Lauren Steadman ve PTVI'da Fransa'dan Fanny Bourdelas birinciliği kazandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarış sonundaki düzenlenen törende Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyona katkı sağlayan yetkililere günün anısına özel bir plaket verdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Ali Baş, Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ve yetkililer verdi.

ÖZÇELİK, TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, "Dünyada 7 ülkede gerçekleştirilen Paratriatlon Dünya Kupasını Alanya'mızda gerçekleştirdik. 34 yıl önce başladığımız Alanya Triatlonu'na aynı heyecanla memleketimize artılar kazandırarak devam ediyoruz. Yaptığımız her organizasyonu dünden daha iyi, daha keyifli ve bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Organizasyonumuza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, güvenlik birimlerine, özverili gönüllülerimize, hafta sonu parkur çevresinde yoğun ilgi gösteren Alanya halkına ve triatlon severlere teşekkür ederiz" dedi.

GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Yarışlar sonundaki kapanış etkinliğinde Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, "34 ülkeden 242'si yabancı olmak üzere 565 sporcu start aldı. Alanya'da 1991 yılında kurduğumuz çatı altında Alanya Kaymakamlığı, Belediyemiz, ALTİD, ALTSO, ALTAV ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun önümüzdeki yıl 35'incisini kutlayacağız. Şimdiden hepinizi davet ediyorum" dedi.