FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, Bursa'da devam ediyor
FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu, Bursa'da Türkiye Voleybol Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Katılan 19 takımın maçları devam ederken, final karşılaşmaları yarın yapılacak ve dereceye giren sporculara toplam 10 bin dolar ödül verilecek.
Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, Bursa'da sürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 19 takımın katıldığı organizasyonun ikinci günündeki maçlar tamamlandı.
Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, yarın yapılacak. Dereceye giren sporculara toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç