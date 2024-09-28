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Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı Geçişine Başladı

Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı Geçişine Başladı
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Bengisu Avcı, '7 Okyanus' hedefinin beşinci parkuru olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzecek. İrlanda'dan başlayan yüzüş, 35 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 11 saatte tamamlanması bekleniyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzmeye başladı.

İrlanda Donaghadee'den TSİ 06.38'de yüzmeye başlayan Bengisu Avcı'nın, Portpatrick'te sona erecek 35 kilometrelik parkuru yaklaşık 11 saatte tamamlaması bekleniyor.

Bengisu Avcı, geçişi Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaç arasında yer alan "Sudaki Yaşam" için gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Bengisu Avcı Çevre Yaşam Spor

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