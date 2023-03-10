Ülkenin gündeminde Vitor Pereira var! Taraftarlar tesisi bastı

Corinthians'tan ayrılıp ezeli rakip Flamengo'ya giden ve dört final kaybeden Vitor Pereira, Brezilya'da gündem oldu. Tesisi basan taraftarlar, Portekizli hoca için ağır tezahüratlar yapıp istifasını istedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile iki kez çalışma fırsatı kalan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Brezilya günleri bir hayli sıkıntıda. Sahadaki renkli kişiliğinin yanı sıra söylemleriyle de dikkat çeken bir isim olan Portekizli tecrübeli ismin sahada istenilen sonuçları alamaması taraftarları çileden çıkarmış durumda.

DÖRT KUPA KAYBETTİ

Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekibiyle çıktığı dört final maçından da boynu bükük ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya'da eleştirilen odağında yer alıyor.

TARAFTAR TESİSİ BASTI

Takımda bu gelişmeler yaşanırken taraftarların da Vitor Pereira'ya sabrı taşmış durumda. Fanatik'teki habere göre; kulüp binası önünde protesto yapan taraftarlar tecrübeli teknik adam için "Vitor Pereira patlamış mısır adamı, sadece para için Flamengo'da!" sözleriyle protesto ettiler.

ÜLKENİN GÜNDEMİNDE PEREİRA VAR

Corinthias'tan ayrılan Pereira'nın ailesiyle Portekiz'e dönmesi beklenirken, ezeli rakip Flamengo ile 1 yıllık sözleşme imzalaması halen gündemde. Brezilya futbolunun gündeminde şu anda Pereira ismi zirvede.