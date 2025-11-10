Haberler

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'nde oynanan Katsina United-Barau FC maçında korkunç bir olay yaşandı. Beraberlik golünün ardından sahaya giren taraftarlar, Barau FC'nin Ganalı futbolcusu Nana Kwame Abraham'ın boğazını kesti. Güvenlik güçleri müdahale etti fakat 23 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı. Abraham'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

  • Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'nde Katsina United ile Barau FC arasındaki maçta, taraftarlar Barau FC'nin Ganalı orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham'ın boğazını kesti.
  • Maç, saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.
  • Nana Kwame Abraham hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'nde oynanan Katsina United–Barau FC karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. 1-1'lik eşitlik golünün ardından sahaya giren taraftarlar, Barau FC'nin Ganalı orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham'a saldırarak boğazını kesti.

TRİBÜNLER KARIŞTI, MAÇ DURDURULDU

70. dakikada Katsina United adına Orji Kalu'nun attığı beraberlik golü sonrası bazı ev sahibi taraftarların sinirlenmesiyle sahada büyük bir arbede yaşandı. Taraftarların sahaya girmesiyle güvenlik güçleri devreye girdi, ancak bu sırada 23 yaşındaki Ganalı futbolcu Nana Kwame Abraham ağır şekilde yaralandı.

Barau FC'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "70' Barau FC oyuncusu Nana Abraham'a yapılan saldırının ardından maç geçici olarak durduruldu. Katsina United | 1-1 | Barau FC" ifadeleri yer aldı.

FUTBOLCUNUN DURUMU CİDDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Nana Abraham hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ŞİDDET OLAYLARI ART ARDA

Bu olay, Nijerya futbolunda son dönemde yaşanan şiddet vakalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Kano Pillars taraftarlarının hakeme saldırması büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan son olay, Nijerya Futbol Federasyonu'nu taraftar güvenliği ve stadyum güvenlik önlemleri konusunda bir kez daha harekete geçmeye zorladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Deprem bu kez uykuda yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Manyak yamyamlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

O taraftar da Kurtlar Vadisini izlemiş olmalı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.