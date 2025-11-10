Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'nde oynanan Katsina United–Barau FC karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. 1-1'lik eşitlik golünün ardından sahaya giren taraftarlar, Barau FC'nin Ganalı orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham'a saldırarak boğazını kesti.

TRİBÜNLER KARIŞTI, MAÇ DURDURULDU

70. dakikada Katsina United adına Orji Kalu'nun attığı beraberlik golü sonrası bazı ev sahibi taraftarların sinirlenmesiyle sahada büyük bir arbede yaşandı. Taraftarların sahaya girmesiyle güvenlik güçleri devreye girdi, ancak bu sırada 23 yaşındaki Ganalı futbolcu Nana Kwame Abraham ağır şekilde yaralandı.

Barau FC'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "70' Barau FC oyuncusu Nana Abraham'a yapılan saldırının ardından maç geçici olarak durduruldu. Katsina United | 1-1 | Barau FC" ifadeleri yer aldı.

FUTBOLCUNUN DURUMU CİDDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Nana Abraham hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ŞİDDET OLAYLARI ART ARDA

Bu olay, Nijerya futbolunda son dönemde yaşanan şiddet vakalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Kano Pillars taraftarlarının hakeme saldırması büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan son olay, Nijerya Futbol Federasyonu'nu taraftar güvenliği ve stadyum güvenlik önlemleri konusunda bir kez daha harekete geçmeye zorladı.