Ülke puanında yükselişimiz durdurulamıyor! Türkiye en yakın rakibinin ensesine yapıştı

Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleri sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi devam etti. 10. sıradaki Türkiye, 30.850 puanla, 9. sıradaki 31.650 puanlı İskoçya'nın ensesine yapıştı. UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerimizi korursak 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Konferans Ligi play-off turunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın zaferleri sonrası ülke puanındaki yükseliş tüm hızıyla sürdü.

İSKOÇYA'YI MARKAJA ALDIK

10. sıradaki yerini koruyan Türkiye, 30.850 puana ulaştı. Türkiye, 9. sırada yer alan 31.650 puanlı İskoçya'nın ensesine yapıştı. UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerimizi korursak 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.

İşte ülke puanında son durum: