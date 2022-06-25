Ukraynalı voleybolcunun fotoğraflarına yorum yağdı: Bir Zehra Güneş değil

Hem başarılarıyla hem de güzellikleriyle kıyaslanan iki yıldız sporcu Zehra Güneş ve Yulia Gerasimova bir kez daha gündeme geldi. Sevilen voleybolculardanYulia Gerasimova'nın paylaştığı fotoğrafların altına "Bir Zehra Güneş değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Zehra Güneş, bu sezon VakıfBank ile şampiyonluktan şampiyonluğa koştu. Bu sezon hem ligde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'Sezonun oyuncusu' seçilen Zehra Güneş Vakıfbank ile tüm kulvarlarda kupa kazanmayı başardı.

YULİA ÜLKEMİZDE FORMA GİYDİ

Ukraynalı voleybolcu bir dönem ülkemizde de forma giydi. 2016-2018 yıllarında İba Kimya TED Ankara Kolejliler'de 2018-2021 yılları arasında da Karayolları Spor Kulübü forması terleten tecrübeli OYUNCU Zehra Güneş'in forma giydiği VakıfBankile de sık sık rakip oldu.