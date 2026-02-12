Haberler

Savaşta ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takan Ukraynalı sporcu, olimpiyatlardan diskalifiye edildi Açıklaması

Güncelleme:
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, savaşta hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarını taşıyan kask takan Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych'i diskalifiye etti. IOC, bu kararı, sporcu yönergelerine aykırı davrandığı için aldığını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), savaşta hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takmaya devam ettiği gerekçesiyle Ukraynalı Vladyslav Heraskevych'i oyunlardan diskalifiye etti.

IOC, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda skeletonda yarışan ve tüm antrenman turlarında söz konusu kaskı takan 27 yaşındaki Heraskevych'e, "kuralları ihlal edeceği" gerekçesiyle yarışlarda kaskı kullanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, başkan Kirsty Coventry'nin bu sabah yarışlar önce sporcuyu ziyaret ederek, kaskı takmaması konusunda ikna etmek için girişimde bulunduğu ancak Heraskevych'in bunu kabul etmediği kaydedildi. IOC, Heraskevych'in siyasi propaganda nedeniyle değil, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği için diskalifiye edildiğini savundu.

Karara ABD merkezli X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
