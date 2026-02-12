Haberler

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Güncelleme:
2026 Avrupa Gençler Karate Şampiyonu olan Ukraynalı sporcu Sofia Elii, ödül töreninde Rus temsilcisiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi reddetti ve kürsüyü terk etti. Bu olay, geniş yankı buldu ve Elii'nin tavrı, Ukrayna kamuoyunda 'ilkeli bir duruş' olarak yorumlandı.

2026 Avrupa Gençler Karate Şampiyonu Sofia Elii, ödül töreninde sergilediği tavırla gündeme geldi. Ukraynalı sporcu, Rusya temsilcisiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi reddetti.

KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Ödül töreninin ardından Rus atletle yan yana poz vermek istemeyen Sofia Elii, ortak fotoğraf çekimine katılmadı ve kürsüyü terk etti. Genç sporcunun bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sofia Elii'nin tavrı, Ukrayna kamuoyunda "ilkeli bir duruş" olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

çok güzel bir hareket

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Spor baris dostluk kardeslik musabakasidirlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

