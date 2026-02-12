Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

2026 Avrupa Gençler Karate Şampiyonu Sofia Elii, ödül töreninde sergilediği tavırla gündeme geldi. Ukraynalı sporcu, Rusya temsilcisiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi reddetti.

KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Ödül töreninin ardından Rus atletle yan yana poz vermek istemeyen Sofia Elii, ortak fotoğraf çekimine katılmadı ve kürsüyü terk etti. Genç sporcunun bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sofia Elii'nin tavrı, Ukrayna kamuoyunda "ilkeli bir duruş" olarak yorumlandı.