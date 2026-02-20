Haberler

''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de stadyumdan takip etti. Özel'in maç öncesi yaptığı 4-1'lik skor tahmini maç sonrası gündem oldu. Fenerbahçe'nin maçı 3 farklı kaybetmesi üzerine Özel'in skor tahmini, son düdüğün ardından birçok kez paylaşıldı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı öncesi skor tahminini 4-1 olarak açıkladı.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
  • Özgür Özel'in skor tahmini, maç sonrasında sosyal medyada ve basında gündem haline geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham Forest, 3-0'lık kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL MAÇI STADYUMDAN TAKİP ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zorlu karşılaşmayı yerinden izlemek üzere Chobani Stadyumu'na gitti. Özel, mücadeleyiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yan yana izledi.

'UĞURLU GELECEĞİMİ UMUYORUM'

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin " Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna cevap vererek, "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum.'' dedi.

SKOR TAHMİNİNDE BULUNDU

Basın mensuplarına skor tahmininde de bulunan Özgür Özel, ''Skor tahminim 4-1.'' şeklinde ifadelerde bulundu.

YAPTIĞI TAHMİN MAÇ SONUNDA GÜNDEM OLDU

İstediği oyunu sergileyemeyen temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maç öncesi verdiği skor tahmini, maçın son düdüğünün ardından birçok kez paylaşılarak gündem oldu.

