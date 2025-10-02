Haberler

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında başarılı bir performans göstermesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmeyi başardı.

KRİTİK KURTARIŞLAR YAPMIŞTI

Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı Liverpool maçında yaptığı kritik kurtarışlarla başrol olan Uğurcan, maçın en iyi isimlerinden bir olmuş ve performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)

Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)

Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
