Haberler

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a Transferi İçin Tebrik Mesajı

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a Transferi İçin Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini değerlendirdi. Başkan Ertuğrul Doğan'a da kulübün ekonomik yükünü hafifletme konusundaki başarısı için teşekkür etti.

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transferinde büyük bir sorumluluk üstlenen ve kulübün ekonomik yükünü hafifletmek adına önemli bir adım atan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı da tebrik ederek, "Ertuğrul Doğan'ın transfer başarısıdır" dedi.

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yayımladı. Bordo-mavililerin adının geçtiği her yerde aidiyetini ve samimiyetini yansıtan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bu nedenle bazı ayrılıklar elbette zor gelir; kırgınlıklar ve üzüntüler de sevdamızın bir parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, kişiler gelip geçici; Trabzonspor ise daima kalıcıdır. 8 şampiyonluğumuzda olduğu gibi nice yıldızlar yetiştiren camiamız, bundan sonra da yeni değerler kazandırmaya devam edecektir. Bu değerlerden biri olan kaptanımız ve kalecimiz Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş ve takımımızın son yıllardaki en önemli başarılarında büyük emek vermiştir. Sezonun ilk 4 müsabakasında alınan 10 puanın neredeyse tamamında kritik katkıları bulunmaktadır" diye konuştu.

"Trabzonsporumuz adına doğru bir karar olduğu inancındayız"

Uğurcan Çakır'ın kattıkları için teşekkür eden İsmail Turgut Özksüz, "Kariyer hedefleri doğrultusunda yeni bir yola çıkma zamanı gelmiştir. 36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kulübümüze kazandırdığı değer nedeniyle onurla uğurluyoruz. Bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen, kulübümüzün ekonomik yükünü hafifletmek adına önemli bir adım atan Başkanımız Ertuğrul Doğan'ı da tebrik ediyoruz. Ertuğrul Doğan'ın transfer başarısıdır. Duygusal açıdan zor olsa da, ticari anlamda Türkiye rekoru kıran bu transferin Trabzonsporumuz adına doğru bir karar olduğu inancındayız. Tüm taraftarlarımıza çağrımız şudur: Asıl olan Trabzonspor'dur. Uğurcan Çakır'a futbol hayatında başarılar diliyor, Başkanımız Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyor ve camiamız için başarılı bir sezon temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Çin'den gövde gösterisi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Yapay zeka değil! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla transfer edilmişti! Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza

Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.