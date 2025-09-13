Uğurcan Çakır, Galibiyeti Kuzeni Mehmet Demirhan'a Armağan Etti

NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK GALATASARAY'IN yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ilinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Serikli kuzeni Mehmet Demirhan için üzgün olduğunu belirterek, galibiyeti ona armağan ettiğini söyledi.

İki gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hakan Demirhan ve Tuğba Demirhan'ın 12 yaşındaki evladı Mehmet Demirhan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Küçük yaşta kalbine yenik düşen küçük Mehmet Demirhan'ın cenazesi baba ocağı olan Antalya'nın Serik ilçesinde Akbaş mahallesi mezarlığına defnedildi.

Annesi Serikli olan milli futbolcu ve Galatasaray'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, kuzenin vefat haberiyle adeta yıkılırken, zorlu Eyüpspor maçı sonrası duygusal bir açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır'ın şunları söyledi; "İki gün önce kuzenimi kaybettim. Benim için buruk bir sevinç oldu. O da Galatasaraylıydı. Antalya'da cenazesi oldu fakat maçtan dolayı katılamadım. Beni bu formayla görmeyi çok istiyordu, transferimden sonra çok mutlu olmuştu. Nasip olmadı. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bütün ailemin başı sağ olsun" dedi.