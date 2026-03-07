Uğurcan Çakır: "Buradan galip ayrılmak lig için çok kritikti"

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, derbide Beşiktaş maçının çok kritik bir galibiyet olduğunu ve hafta içi Liverpool karşısında da galip gelmek istediklerini söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakır, "Milli takımla da bu statta oynayacağız. İnşallah o maçta da iyi oynayıp, milli takımıma yardım ederim. Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Bugün takımın yıldızı ben değildim. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik ve gol yemedik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

"Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti"

Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldıklarını aktaran 29 yaşındaki kaleci, "Beşiktaş maçı, lig için çok kritikti. Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Sergen Yalçın geldikten sonra çıkışa geçmişlerdi. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti. Umarım Liverpool maçında da iyi bir skorla taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

"Fair-play'i biz böyle öğrendik"

Sakatlık yaşadığı pozisyonda fair-play yapılmadığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Çakır, "Orkun Kökçü ile konuştum. Ben orada topu dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. Fair-play'i biz böyle öğrendik. Top gelmedi ve taç atışını kullandılar. Maçtan sonra onunla konuştum. 'Maç içinde bunlar olabilir' dedik. Doğru söylüyor aslında ama Olaitan'a bunu yakıştıramadım. Topu biz atmıştık ve taca çıkmıştı" şeklinde konuştu.

Tecrübeli eldiven, oyun kurma konusunda özel bir çalışma yapıp yapmadığıyla ilgili gelen soruyu da "Okan Buruk'un istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Okan hocamız öyle istiyor" şeklinde yanıtladı.

"Liverpool'u iyi oyun ve skorla yenmek istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacakları maçla alakalıda konuşan Uğurcan Çakır, "İç sahada oynayacağımız bütün maçlar rakip için zor. Liverpool'u iyi bir oyun ve skorla yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarıp ülkemizi gururlandırırız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı