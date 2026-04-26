Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Samsunspor maçında oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, sarı kart gördü. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde ile yaşadığı tartışmadan dolayı hakem Yasin Kol, Uğurcan'a sarı kart gösterdi.

Sarı kart sınırında olan 30 yaşındaki futbolcu böylece cezalı duruma düştü. Uğurcan Çakır gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak. - İSTANBUL

