Haberler

Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek elde ettikleri galibiyetin lig için çok önemli olduğunu belirtti ve takım arkadaşlarını kutladı. Ayrıca, Liverpool maçı için de olumlu düşüncelerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynamayı sevdiğini belirten Uğurcan, "Milli takımla da bu statta oynayacağız. İnşallah o maçta da iyi oynayıp milli takımıma yardım ederim. Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Bugün takımın yıldızı ben değildim. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik ve gol yemedik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti"

Beşiktaş galibiyetinin lig için çok kritik olduğunu aktaran milli file bekçisi, "Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Sergen Yalçın geldikten sonra çıkışa geçmişlerdi. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti. Umarım Liverpool maçında da iyi bir skorla taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

Maç içerisinde sakatlık yaşadığı pozisyonla ilgili Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile konuştuğunu dile getiren Uğurcan, "Orkun Kökçü ile konuştum. Ben orada topu dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. 'Fair-play'i biz böyle öğrendik. Top gelmedi ve taç atışını kullandılar. Maçtan sonra onunla konuştum. 'Maç içinde bunlar olabilir.' dedik. Doğru söylüyor aslında ama Olaitan'a bunu yakıştıramadım. Topu biz atmıştık ve taca çıkmıştı." dedi.

Uğurcan Çakır, bir gazetecinin "Oyun kurma konusunda özel çalışma yapıyor musun?" sorusuna ise "Okan Buruk'un istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Okan hocamız öyle istiyor." yanıtını verdi.

Liverpool ile oynayacakları maça değinen Uğurcan, "İç sahada oynayacağımız bütün maçlar, rakip için zor. Liverpool'u iyi bir oyun ve skorla yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarıp ülkemizi gururlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı