Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
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Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları devam ederken, Trabzonspor'da yöneticilik yapan ve görevinden 2021 yılında ayrılan spor yorumcusu Ulaş Özdemir'den Çakır'a tepki geldi. Özdemir, "Uğurcan Çakır hiç konuşmuyor. Büyük camialarda kaptan olan isimlerin konuşması için yönetimden izin almasına gerek yok. Fenerbahçe'ye gittiği an camiasız kalacak" dedi.

Bir süredir Trabzon spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen ancak başkan Ertuğrul Doğan'ın "Avrupa sözümüz var" dediği Uğurcan Çakır'a bordo mavililerden tepki var.

"HİÇ KONUŞMAMASI AYIP"

Trabzon spor'da yöneticilik yapan ve görevinden 2021 yılında ayrılan spor yorumcusu Ulaş Özdemir, "Uğurcan Çakır hiç konuşmuyor. Büyük camialarda kaptan olan isimlerin konuşması için yönetimden izin almasına gerek yok. Uğurcan 2 ay süren dedikodulara çıkıp cevap verebilirdi. Hiç konuşmaması ayıp." dedi.

"CAMİASIZ KALACAK"

A Spor'da konuşan Özdemir, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile görüşme yapmış. Sayın Ertuğrul Doğan, Uğurcan'a yeni bir sözleşme konusunda teklifte bulunmuş ama Uğurcan, yeni sözleşme için "Var ya da yok" demedi. Uğurcan Çakır, eğer İstanbul'a gitmek isterse ya kadro dışı bırakılacak ya da satılacak. Fenerbahçe'ye sadece 1 milyon euro için mi gidecek? Fenerbahçe'ye gittiği an camiasız kalacak" dedi.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

ak.üç kuruş fazla zam alsa rakip kanalda spor yorumcusu olur burada sallıyor gunni

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Editör Numan Dargın yine çuvalladın..Ulaş Özdemir Trabzonspor da ne zaman yöneticilik yapmış... Trabzonspor daki görevi genel müdür yardımcılığı idi Ulaş Özdemirin

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