Uğur Uçar: Galibiyeti Kaçıran Taraf Olduk

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ne istiyorsak antrenmanlarda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Arca Çorum FK, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu. 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele ettiklerini ifade eden Uçar, "Yeni sezonun öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız, belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenar ortalarında, ters kanat kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık bugün. Kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük, geri dönmek önemliydi. 2-1'i yakaladık, 10 kişi kaldık. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan 1 puanla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN BİZDE HER ZAMAN YERİ AYRI'

Yaklaşık 2 aydır 2 bine yakın futbolcu izlediklerini belirten Uçar, "Savaş başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi. Yaklaşık 2 aydır 2 bin taneye yakın futbolcu izlemişizdir. Bazen getirmek istediğimiz, gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik. Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptı hem teknik direktörlüğümü yaptı. Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

'OYUNCULARIMIN EMEĞİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR'

Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden 39 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım, aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün özellikle şunu söylemek istiyorum; oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ne istiyorsak antrenmanlarda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün" diye konuştu.

'EKİP OLARAK OYUNA ÇOK KAFA YORUYORUZ'

Çorum FK olarak henüz hedef belirlemediklerini, maç maç gittiklerini belirten Uğur Uçar, "Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız. Oyun çok önemli benim için. Ekip olarak oyuna çok kafa yoruyoruz. Yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz" yorumlarında bulundu.

'BURADAN GALİBİYETLE VEYA PUAN ALARAK AYRILACAĞIZ DİYE KONUŞTUK'

Devre arasında takımla konuştuğunu, buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacaklarını söylediğini dile getiren Uçar, "İlk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim: '15-20 dakika daha herkes her şeyini versin, biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız' diye konuştuk. Günün sonunda öyle oldu" dedi.

'ŞEHİR GELDİĞİMİZDEN BERİ FUTBOLLA YATIP FUTBOLLA KALKIYOR'

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum FK grafiği var. Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor ve çok memnunuz teknik direktör olarak. Ona tekrardan teşekkür ederim."

'HEDEFİM BASAMAKLARI UFAK UFAK ÇIKMAK'

Teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerinin sorulması üzerine Uçar, "İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra 1'inci Lig'de hocalık yapmaktı, şimdi de Süper Lig'deyim. Hedefim, basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak sağlam adımlarla çıkmak. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz" ifadelerinde bulundu.

'BİZ HER MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIP ÇIKACAĞIZ'

Her maça aynı şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Uğur Uçar, fikstürün önemli olmadığını vurguladı. Uçar, "Fikstür çok fark eden bir şey değil. Her rakiple oynayacağız. 1'inci hafta da, 10'uncu hafta da... Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok fikstürle ilgili" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı