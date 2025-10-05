Uğur Meleke'den Ali Koç ve Jose Mourinho'ya zehir zemberek sözler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe,deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yorumcusu Uğur Meleke, karşılaşmayı değerlendirdi. Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu.

"MOURINHO VE ALİ KOÇ ENKAZ BIRAKTI"

Karşılaşmayı değerlendiren Meleke, "Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Öyle bir enkaz ki anlatılamaz. Bunu nasıl başardılar anlamak güç. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı. Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba." dedi.

"DOĞRU TEDAVİ YAPAN GÖRÜNÜMÜNDE DEĞİL"

Sözlerine devam eden Meleke, "Tedesco da eldeki imkanlardan yararlanan, doğru tedavi yapan biri görünümünde değil. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz." ifadelerini kullandı.