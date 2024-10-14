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Uğur Kulaksız, Erciyes 38'de Galibiyetleri Değerlendirdi

Uğur Kulaksız, Erciyes 38'de Galibiyetleri Değerlendirdi
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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Orduspor 1967 karşısında elde ettikleri iki galibiyetin ardından rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti. Kulaksız, takımın eksikliklerine rağmen motivasyonlarının doğru yönde geliştiğini ifade etti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Orduspor 1967 karşısında 4 günde alınan 2 galibiyeti yorumladı. Uğur Kulaksız, rakiplerini iyi analiz etmenin karşılığını aldıklarını söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, "Lider bir takımla oynadık. Onları iyi analiz ettik. Hem kupada yendik hem ligde altın değerinde üç puan aldık. Her maçın hikayesi var. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktiksel olarak istediğimi yaptı" dedi.

Antrenör Uğur Kulaksız, "Tam olarak hazır değiliz. Sezon başı istediğimiz gibi geçmediği için taktiksel olarak eksiklerimiz var. Yüreğimiz oturdu. Abi kardeşlik tamam, aile ortamı oluşturuyoruz. Erciyesspor kültürü oluşturuyoruz. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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