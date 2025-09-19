Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesi sonrası, yorumcu Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde yaptığı "Frankfurt ağlıyordur" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

FRANKFURT'TA AĞIR YENİLGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların 16 maçlık yenilmezlik serisi de bu mağlubiyetle sona erdi.

ESKİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Maç sonrası sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri ise yorumcu Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde yaptığı yorumlar oldu. Karakullukçu, "Frankfurt deplasman istiyorum. 2. torba deplasmanı Almanya istiyorum" diyerek Bundesliga ekibinin çıkmasına sevinmişti.

"FRANKFURT AĞLIYORDUR" DEMİŞTİ

O dönem yaptığı açıklamalarda Karakullukçu, "Frankfurt ağlıyordur şu an. 4. torbadan Galatasaray'ı çekmek Alman takımı için skandaldır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak 5-1'lik yenilgi sonrası bu sözler ters tepti ve sosyal medyada gündem oldu.