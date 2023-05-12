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Altay Bayındır için yapılan haberlere Uğur Dündar sert çıktı: Örnek bir yurttaşımızdır

Altay Bayındır için yapılan haberlere Uğur Dündar sert çıktı: Örnek bir yurttaşımızdır

Spor Haberleri

İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağına yönelik haberlere Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yalanlama geldi. Dündar, "Altay yalnızca kaptanımız ve kalecimiz değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip örnek bir yurttaşımızdır" dedi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Altay Bayındır için Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan açıklama geldi. Dündar, Altay'ın ayrılacağı haberlerini yalanladı.

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"ÖRNEK BİR YURTTARIŞIMIZDIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşme yenilediğimiz Altay Bayındır bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır" dedi.

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Sakatlık döneminde kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Altay yerine önümüzdeki sezon yabancı bir file bekçisi alınacağı konuşulmuştu. Dündar, bu paylaşımıyla iki yerli kalecinin de takımda kalacağını ilan etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Altay Bayındır Uğur Dündar Fenerbahçe Spor Haberler

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