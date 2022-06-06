Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da - Haberler

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcularından Uğur Çiftçi kulüple sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelen Uğur Çiftçi, kendisini 4 yıl daha Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirdiğini anımsatan Başkan Otyakmaz, "Taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık" dedi.

Uğur Çiftçi ise "Bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivasspor forması giymek istediğini belirtti.